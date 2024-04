“L’Isola dei Famosi” | partenza nel caos | cosa sta succedendo

Isola dei Famosi 2024 : le anticipazioni sulla prima puntata , 8 aprile Stasera, lunedì 8 aprile 2024 , alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata de L’ Isola dei Famosi 2024 , la nuova ... (tpi)

Isola dei Famosi 2024: quante puntate, durata e quando finisce quante puntate sono previste per L’Isola dei Famosi 2024, la nuova edizione del reality show in onda su Canale 5? In tutto dovrebbero ... (tpi)