L’Isola dei Famosi 18 | a che ora inizia e finisce la puntata | repliche

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 8 aprile 2024)dei2024lunedì 8 aprile 2024 con una nuova avventura in Honduas. Ma quali sono gli orari previsti per le puntate che vanno in onda nelle prime serate di lunedì e giovedì? La programmazione è simile a quella decisa per il Grande Fratello, giunto al termine diversi giorni prima con la vittoria di Perla Vatiero. Ora, dopo la passata edizione che ha visto trionfare Marco Mazzoli, nuovi naufraghi si stanno mettendo alla prova in Honduras per arrivare fino alla fine. Ma vediamo insieme qual è la programmazione riservata al reality show di Canale 5.dei2024: a che oraLeggi anche: Elenoire Casalegno: età, carriera, figlia, Instagram, dieta Isola Leggi anche: Isola, Alvina Verecondi Scortecci chi è: età, ...