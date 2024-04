L’Inter vince anche a Udine in rimonta | segna Frattesi al 95' | scudetto a un passo Finale 1-2

(Di lunedì 8 aprile 2024) I nerazzurri a caccia di un'altra vittoria per avvicinarsi sempre di più alloI nerazzurri a caccia di un'altra vittoria per avvicinarsi sempre di più allo

Udinese in vantaggio in modo rocambolesco a fine primo tempo grazie alla rete di Samardzic. Poi, su rigore, Calhanoglu trova l'1-1: il vantaggio sul Milan resta a +14, la prima data utile per il 20° ... (fanpage)

La marcia dell`Inter non si ferma a Udine e, nonostante la grande fatica, con l`Udinese passa in extremis e si impone per 2-1 ancora una volta... (calciomercato)

Samardzic: 'L'Inter non è successo, mi fa più male non aver vinto oggi. Esultanza contenuta Sono emozioni' - Lazar Samardzic centrocampista dell`Udinese ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta subita contro l`Inter in cui il suo gol del momentaneo 1-0 non è bastato..calciomercato

SERIE A | L'Inter vince in rimonta contro l'Udinese: decisivo Frattesi nel recupero - Si conclude un'altra giornata di campionato. Come settimana scorsa, anche quest'oggi ha chiuso il turno l'Inter capolista.laziopress

L’Inter vince 2-1 a Udine, scudetto a un passo - UDINE (ITALPRESS) - Ennesimo successo per l'Inter, che sul campo dell'Udinese passa in rimonta per 2-1 e avvicina sempre più la vittoria del suo ventesimo ...italpress