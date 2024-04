L' Inter sbanca Udine all' ultimo respiro | Frattesi fa impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'prova a riprendere la sua corsa scudetto. E trova la vittoria aall'con. Tre punti che lasciano invariate le certezze nella seconda stella degli uomini di Inzaghi. La partita la sblocca l'se: al 40' rete di Samardzic. L'azione parte da un recupero di Kamara, tiro-cross di Samardzic, leggera deviazione di Carlos Augusto, il pallone rotola in rete. L'ribatte subito con una occasione al 42'. Immediata la reazione dei nerazzurri: cross di Dimarco, colpo di testa di Lautaro Martinez, Okoye si oppone in tuffo. All'inizio della ripresa ecco che arriva il pareggio su rigore dei nerazzurri. Al 53' cross di Dimarco, Okoye in uscita in ritardo su Thuram, l'arbitro indica il dischetto. E subito dopo rete di Calhanoglu. Calcio di ...