L’Inter ribalta l’Udinese | urlo di Frattesi allo scadere per la seconda stella

(Di lunedì 8 aprile 2024) Udine, 8 aprile 2024 - Esattamente come con il Verona in casa è Davidel’uomo copertina deldi Inzaghi, che passa a Udine in rimonta e resta in corsa per il record di punti della Juve di Conte. Il tap in del centrocampista vale i tre punti dopo l’iniziale vantaggio di Samardzic, tiro deviato e dormita di Sommer e Dumfries, e il pari su rigore di Calhanoglu, fdi Okoye su Thuram. Ci mette lo zampino l’ex Sassuolo dopo il destro di Lautaro deviato dal portiere sul palo: laè vicina e il record ancora fattibile. Può essere la vittoria del titolo con 14 punti sul Milan. Samardzic fredda l'Inter Non ci sono sorprese nella formazione di Inzaghi, privo di Bastoni e de Vrij, con Pavard, Acerbi e Augusto dietro, mentre davanti inamovibili Thuram e Lautaro. Cioffi, senza ...