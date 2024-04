L’Inter batte in rimonta l’Udinese | quanti punti servono ora per vincere matematicamente lo Scudetto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 aprile 2024) Udinese in vantaggio in modo rocambolesco a fine primo tempo grazie alla rete di Samardzic. Poi, su rigore, Calhanoglu trova l'1-1: il vantaggio sul Milan resta a +14, la prima data utile per il 20°resta il 33° turno, quello del derby.