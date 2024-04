L’incredibile maledizione di Fermina | perde il marito e i 3 figli in 4 diversi incidenti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Una: difficile trovare altre parole per descrivere la vita diCauto, trasformatasi in una tragedia ad occhi aperti. La donna è originaria di Madrid, ma da tempo risiede a Nizza Monferrato, e venerdì scorso ha ricevuto una notizia che le ha straziato il cuore: la morte delo 34 Mirco Corneglio in un incidente di moto. Una notizia drammatica, resa ancora più tragica dal fatto che la donna dal 2002 ad oggi ha perso ile altri 2per. La morte di Mirco Corneglio L’ultimo atroce dolore per la poveraè stata la morte di Micro, l’ultimo dei trenati dal secondo matrimonio, deceduto tragicamente in un incidente venerdì 5 aprile lungo la ...

