Liliana Resinovich | l’entomologo e le indagini nel bosco del ritrovamento “Come per Melania Rea”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Trieste, 8 aprile 2024 - Stefano Vanin, entomologo forense, ha ‘interrogato’ ildi, misurandone la temperatura per una settimana. Ha cercato di far parlare la vegetazione che ha custodito il cadavere di Lilly, la 63enne di Trieste scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, a 20 minuti di cammino dalla casa del quartiere san Giovanni divisa con il marito Sebastiano Visintin. Ancora oggi una morte misteriosa, un rebus mai risolto tra suicidio (pensa la procura) e omicidio,pensano familiari e amici.e il lavoro delPerché sono importanti le temperature? Metodo usato anche per l’omicidio di ...