L’idea è giusta Meglio parlarne dopo le elezioni

(Di lunedì 8 aprile 2024) Canè Sostanzialmenteha un solo, vero difetto: i tempi. Il che non è un dettaglio. Per il resto, la bozza che è allo studio al ministero sulle "Misure urgenti in materia di lievi difformità edilizie" ha certamente molti pregi. Intanto, quello di non essere un condono, lo strumento che consente a chi ha costruito un palazzo con la licenza per un garage, di brindare al suo abuso pagando solo una multa. Pessimo e reiterato esempio che "autorizza" chiunque a compiere illeciti, tanto poi... In questo caso, invece, si ipotizza un perdono (oneroso) per le piccole irregolarità che esistono all’interno dell’80% delle abitazioni: una porta spostata, un tramezzo tirato su. Quel tanto che basta, però, per rendere invendibile un alloggio. Non a caso gli addetti ai lavori (ingegneri, costruttori) sono favorevoli. Ed è normale che le opposizioni gridino invece al condono. ...