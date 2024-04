Leolandia | aperte le candidature per 100 posti di animatori e addetti alla ristorazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) AL PARCO TEMATICO. Al via la campagna recruiting di aprile e maggio. Tra le posizionipiù ricercate, operatori per le attrazioni eanche senza esperienza.

Air Europa anticipa l'estate con le offerte - Air Europa ha lanciato oggi la campagna promozionale Time to Fly per viaggiare a prezzi convenienti già da questa primavera e per iniziare a pianificare la prossima stagione estiva. La promozione è va ...advtraining

Leolandia cerca nuove figure professionali: come candidarsi per il parco divertimenti della Lombardia - Al via la campagna recruiting di aprile e maggio. Tra le posizioni aperte più ricercate operatori per le attrazioni e addetti alla ristorazione anche ...leggo

Leolandia, assunzioni immediate: posizioni aperte, requisiti richiesti e colloqui - La ricerca coinvolge tra 50 e 100 operatrici e operatori da impiegare già da aprile, in vista del lungo ponte di fine mese e dell’imminente stagione estiva ...ilgiorno