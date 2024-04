Lello Arena e Nino Frassica al Teatro Cilea di Napoli con “I tre Terones & Friends”

Torna per il secondo anno C.I.O.E.(’) – Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, diretto da Lello Arena con Enzo De Caro . Da un’idea di Lello Arena torna, per il secondo anno consecutivo, ... (2anews)

“I Tre Terones & Friends” : tornano in scena due grandi attori della comicità italiana a Napoli Il nuovo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del teatro Cilea di Napoli è con Nino ... (puntomagazine)

I tre Terones & Friends - Per la prima volta insieme tornano in scena Nino Frassica e Lello Arena, i due grandi attori della comicità italiana L'articolo I...(Fonte: LoSpeakersCorner - News archiviata in #TeleradioNews il tu ...teleradio-news

Napoli, al Teatro Cilea in scena Lello Arena e Nino Frassica con «I tre Terones & Friends» - Il nuovo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli è con Nino Frassica e Lello Arena per un esilarante show comico che debutta dall'11 al 13 Aprile (l’11 e 12 aprile ...ilmattino

Lello Arena e Nino Frassica in scena con "I tre Terones & Friends" - Per la prima volta insieme tornano in scena a Napoli due grandi attori della comicità italiana. Il nuovo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli è con Nino Frassica ...napolitoday