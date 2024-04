Legnano | rubano portafogli e cellulare in un negozio | fermati dalla Polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024)(Milano), 8 aprile 2024 – Avevano da poco rubato ile un telefonoalla dipendente di un esercizio commerciale di via Venegoni: avvertiti in tempo reale gli agenti dellahanno individuato in zona i due autori del furto e li hanno denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato. L’episodio è accaduto intorno alle 16 di oggi pomeriggio e ha avuto come teatro ilArcaPlanet, che vende prodotti per animali, di via Venegoni. Due persone sono entrate nell’ampioe sono riusciti a raggiungere l’ufficio dove i dipendenti tengono i loro effetti personali senza che nessuno riuscisse ad accorgersi immediatamente di quanto stava accadendo: qui hanno sottratto une un telefono ...