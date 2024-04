L’ecosistema dell’informazione con VareseNews diventa Materia | un hub della conoscenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una scuola elementare di un piccolo borgo del Varesotto a causa del calo demografico ha chiuso.ha accolto la sfida del comune e ha deciso di riaprire quella struttura portando lì non solo la redazione, ma tanto altro. “Per diversi mesi – racconta Marco Giovannelli, direttore del giornale – abbiamo lavorato per capire come farla tornare a vivere. In quell’edificio è passata tanta energia. Sono passate generazioni. La scuola è un luogo magico. Si gioca, si impara, ci si relaziona con gli altri, si ascolta, si incontra. La scuola è vita. Riaprire una scuola in un borgo è una esperienza forte, coraggiosa e ricca di energie. Oggi siamo qui a presentarvi il nuovo progetto. Si chiama. Uno spazio libero die di quanti vorranno camminare con noi”. Per rigenerare la struttura, insieme con l’ordine degli architetti ...