L’eclissi solare del 2024 in foto da tutti gli Stati Uniti

(Di lunedì 8 aprile 2024)delnegliOggi milioni di persone si sono riversate in una fascia del Nord America per assistere aldel, creando una delle più grandi migrazioni della storia. Mazatlan Nella città di Mazatlán, sulla costa del Pacifico, lo stadio di baseball è stato aperto per gli spettatori. Anche il presidente Andrés Manuel López Obrador ha osservatoda qui. Nazas Nazas, nel Messico centrale, ha vissuto la maggiore durata del: quattro minuti e 28 secondi. Migliaia di persone hanno assistito all’evento dal campo da baseball della scuola elementare Hidalgo de Dolores. Quattro Ciénegas In L'articolo proviene da News Nosh.

(Adnkronos) – Più di quattro minuti di Eclissi solare totale si sono avuti in Texas , a partire dalle 14,40 (le 20,40 in Italia), rendendo il paesaggio buio come la notte. Le temperature nella zona ... (webmagazine24)

