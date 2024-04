Lecco | precipita sul monte Resegone per trenta metri in un canalone | grave un escursionista 60enne

(Di lunedì 8 aprile 2024)– È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, oltre al soccorso alpino, questa mattina intorno alle 10 per recuperare unscivolato pernel canale Comera, sul. L’uomo, di 61 anni, per motivi da indagare, è scivolato dal sentiero e si è procurato un trauma cranico, al volto e a una gamba. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni.

