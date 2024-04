Le prove invalsi fanno media in pagella? La differenza e che valore hanno

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gli studenti si apprestano ad affrontare le, un appuntamento importante per le classi coinvolte nei vari ordini di scuola (seconda e quinta primaria, terza secondaria di primo grado, seconda e quinta secondaria di secondo grado).Ma chegli esiti di questee perché si attendono con una certa apprensione? Lesono un tipo di indagine di cui molti non riescono a comprenderne il. Eppure avrebbero come funzione principale quella di permettere alle scuole di rinnovarsi facendo leva sui propri punti di forza, in quanto l’indagine “promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema ...