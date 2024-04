Le pagelle Wheatle decisivo Varnado in spolvero Ogbeide domina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Saccaggi 6: tanta grinta e difesa, i falli lo limitano ma alla fine piazza una tripla importantissima che dà ossigeno alla squadra. Moore 8: croce e delizia. Gioca due quarti a fari spenti però quando si accende fa vedere i sorci verdi agli avversari. Ribalta la partita con una pioggia di triple. Willis 8: gli avversari lo ingabbiano concedendogli poco, fatica per buona parte del match ma quando c’è da scrivere la parola fine è lui, ancora una volta, a mettere la firma.8: in attacco fa pentole e coperchi in difesa dà il suo contributo, nella vittoria di Pistoia c’è tanto di Jordon.9: chiude con una doppia-doppia da 20 punti e 14 rimbalzi per un 30 di valutazione. Definirlo devastante è dire poco. Hawkins 6,5: tanta difesa e lavoro sporco al servizio dei compagni, in attacco ci prova poco lasciando ad altri l’incombenza. ...