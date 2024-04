Le pagelle Mezzoni | inserimento perfetto Agosti protagonista nel raddoppio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) ADAMONIS 6,5 Subito impegnato, devia in angolo l’insidiosa punizione di Ragatzu, attento su qualche tentativo senza convinzione dell’Olbia e sul missile di Bianchimano nella ripresa.6,5 Serve l’assist a Vazquez con un. Esce nell’intervallo dopo una gara senza errori. ANGELLA 6 Controlla gli avversari, in avvio soprattutto Nanni, dall’alto della sua esperienza. VULIKIC 6,5 Chiusura provvidenziale a fine primo tempo e nel finale, tanto basta. PAZ 6,5 Dà una bella mano sul gol del vantaggio, guadagnando mezzo campo. Sempre tonico sulla fascia e anche altruista. IANNONI 7,5 Non ha rivali. In assoluto il migliore, per strapotere fisico e intelligenza nelle scelte, nel primo tempo ci prova in tre circostanze. La perla è nel finale di tempo, quando raccoglie dae si costruisce il ...