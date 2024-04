Le pagelle Faye da applausi | Chillo in ombra Smith | una gara quasi perfetta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Briante WEBER (11 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 2 punti). Parte bene ma le amnesie difensive e il ginocchio non al top, gli concedono pochi minuti sul parquet. Voto: 5. Langston GALLOWAY (34 minuti, 5/10 da 2, 1/7 da 3, 4/4 t.l., 7 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 2 assist, 17 punti). Sparacchia dall’arco e in difesa ha alcuni passaggi a vuoto ma tiene spesso sotto battuta la difesa locale. Voto: 6,5. Mouhamed(24 minuti, 5/9 da 2, 1/5 t.l., 7 rimbalzi, 3 stoppate, 1 persa, 11 punti). Ennesima prestazione superlativa del golden boy senegalese. Con una quintalata di ’cazzimma’ diventa il protagonista indiscusso della rimonta nell’ultimo quarto. Voto: 7. Jamar(27 minuti, 7/12 da 2, 2/6 da 3, 2/2 t.l., 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recupero, 4 assist, 22 punti). Ieri è stato il Dorando Petri americano. Nel giorno del suo compleanno, il ...

Estra Pistoia – Unahotels Reggio Emilia 83-82: le pagelle - PISTOIA – La difficile trasferta in terra toscana si rivela infatti amara, visto che la vittoria è sfuggita solo nei secondi finali. Ecco le pagelle dei biancorossi. Briante Weber (2 punti): l’infortu ...reggionline

Le pagelle. Smith e Galloway tengono in partita Reggio. Chillo lotta, ma non basta. Black: alti e bassi - Nella partita dell'Unahotels, Bryant Weber si ferma per un fastidio al ginocchio, mentre Langston Galloway e Jamar Smith tengono Reggio in partita. Mouhamed Faye e Darion Atkins mostrano prestazioni p ...ilrestodelcarlino

Unahotels Reggio Emilia – EA7 EmporiaoArmani Milano 68-72: le pagelle - REGGIO EMILIA – Contro i campioni d’Italia la Pallacanestro Reggiana esce sconfitta, ma lottando fino alla fine e con la palla della vittoria che non è entrata. Ecco le pagelle dei biancorossi.reggionline