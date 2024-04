“Le Deuxième Acte” | Quentin Dupieux apre il Festival di Cannes

(Di lunedì 8 aprile 2024) Giovedì finalmente smo in conferenza stampa, quali saranno i film che calcheranno il red carpet deldi. nel frattempopresenterà “Le” all’apertura delil 14 maggio. Il cast di “Le” Il cast è tanto prestigioso quanto inaspettato: Léa Seydoux, Vincent Lindon e Louis Garrel entrano per la prima volta nell’universo di, mentre Raphaël Quenard torna per la quarta volta, dopo “Mandibles”, “Smoking Causes Coughing” e “Yannick”. Inoltre alcune star del cinema francese contemporaneo che fanno già parte della costellazione di, tra cui Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Jean Dujardin, Adèle Exarchopoulos, ...

