Le buchette del vino fiorentine arrivano a New York

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un ristorante di Newservirà a partire dal 10 di aprile Merlot, Syrah e altri vini attraverso una "buchetta del”. Lo rivela il NewPost raccontando di come i proprietari del locale Please Tell Me, Eric Griego e Austin Woolridge, hanno recuperato l’antica tradizione tipica della città di Firenze per aumentare le entrate, soprattutto quando gli eventi privati fanno chiudere il bar di Williamsburg, Brooklyn. LedelQuesto curioso metodo di somministrazione del, nato per necessità, fu molto utilizzato nel 1600, quando Firenze fu devastata dalla peste. Vendereattraverso una piccola apertura nel muro permetteva di continuare a commerciare la bevanda senza entrare in contatto con l’acquirente. In Italia è tornata in auge a seguito del ...