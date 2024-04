Lavrov a Pechino incontrerà Wang Yi

(Di lunedì 8 aprile 2024) 5.13 Il ministro degli Esteri russo,, è aper una visita di due giorni per rafforzare i legami con la Cina. Durante il soggiorno,il suo omologo cinese,Yi, per discutere una serie di questioni, tra cui la crisi ucraina e la situazione nell'AsiaPacifico.ha comunicato che è previsto un approfondito scambio di vedute su questi "soggetti caldi". I due ministri affronteranno anche molte questioni riguardanti la cooperazione bilaterale e internazionale

Prove di distensione tra Washington e Pechino: “Progressi se comunichiamo direttamente” - Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen in Cina incontra il premier Li Qiang. Tra i temi l’export cinese e le relazioni con Mosca ...repubblica

Russia - Cina Lavrov in visita a Pechino per i colloqui con il suo omologo Wang - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, sarà in Cina domani e martedì per incontri con il suo omologo cinese Wang Yi: lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo.bluewin.ch

Russia-Cina Lavrov lunedì e martedì in Cina per colloqui con Wang - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, sarà in Cina domani e martedì per incontri con il suo omologo cinese Wang Yi: lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo.bluewin.ch