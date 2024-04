Lavinia Longhi età | marito e figli | chi è Khadija de Il Clandestino

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di lunedì 8 aprile 2024)chi ède Ilde Il. La sua carriera non inizia da oggi e l’attrice ha già recitato in film come Sanguepazzo (presentato al 61° Festival di Cannes), Immaturi – Il viaggio, e Italiano Medio. Inoltre, ha avuto ruoli in diverse serie televisive, tra cui Don Matteo, Un medico in famiglia, e La porta rossa. Nel 2024 è la protagonista ricorrente ne Il, accanto a Edoardo Leo, nel ruolo di. Chi ènella vita privata ? Ha une dei? Tutto su di lei.età e origini Data di nascita: ...