Lautaro Martinez ammonito in Udinese-Inter | salta la prossima partita!

(Di lunedì 8 aprile 2024) Anche, così come Benjamin Pavard, era tra i diffidati died è statodurante lagiocata al Bluenergy Stadium.LAnei minuti di finali di, precisamente al 93?, è statoper un eccesso di foga. L’attaccante e Capitano nerazzurro era diffidato e per questo motivo salterà-Cagliari in programma domenica 14 aprile alle 20:45.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...

La stagione preferita di Lautaro Martinez ? Forse non la primavera. Lo dicono i numeri. Ma Udinese-Inter serve per scongiurare i demoni di marzo e aprile. STAGIONE – ‘Maledetta Primavera’, cantava ... (inter-news)

Carlos Augusto prima di Udinese-Inter ha parlato della sfida col Milan per la vittoria scudetto, poi dagli studi di DAZN ha espresso tutta la sua fiducia anche nei confronti di Lautaro Martinez , a ... (inter-news)

Inter, Lautaro e Pavard diffidati e ammoniti: ecco quale partita saltano - Assenze importanti per l`Inter di Simone Inzaghi, in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la 32esima giornata di Serie A. Durante il match contro l`Udinese,.calciomercato

Udinese-Inter, moviola LIVE: annullato per fuorigioco un gol di Carlos Augusto. Okoye su Thuram: è rigore - SERIE A - Gli episodi arbitrali più controversi e discussi del match in corso al BluEnergy Stadium: l'arbitro dell'incontro è Marco Piccinini della sezione di F ...eurosport

Udinese-Inter 1-1: Calha implacabile dal dischetto va in doppia cifra | OneFootball - Al 49' gol annullato all’Inter. Punizione di Dimarco, Lautaro la spizza di testa per Carlos Augusto che da due passi batte Okoye. Piccinini annulla il gol per fuorigioco del difensore brasiliano e la ...onefootball