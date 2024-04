Laura Pausini saluta l’America dal Madison Square Garden

(Di lunedì 8 aprile 2024) È calato da poche ore il sipario sul palco dello storico The Theater Atdi New York, ultima tappa per la leg americana delWorld tour 2023/2024.hato gli Stati Uniti con un trionfale show in cinque lingue, davanti a una platea newyorkese in visibilio.È la tournée dei record: dopo il boom dei palazzetti italiani, un'infilata di sold out in Europa e Sud America, anche la leg americana chiude con il tutto esaurito in ogni città, da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela. Dall'inizio di questo imponente live sono stati 450.000 i fan accorsi a gremire i concerti dell'artista italiana più premiata al mondo. video width="746" height="420" ...

