Laura Pausini | il World Tour 2024 è da record | 450 000 fan dall’Italia all’America

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildisi è concluso nella prestigiosa cornice del The Theater At Madison Square Garden di New York. Un concerto sold out che ha visto l’artista italiana più premiata al mondo salutare i suoi fan e il suo pubblico cantando in cinque lingue., ilè da! E’ la donna deiha terminato il suo2023-in America con un concerto da tutto esaurito nella magica cornice del Madison Square Garden di New York davanti ad un pubblico in visibilio. Un live di circa 3 ore che ha visto la voce de La solitudine cantare in ...

Laura Pausini continua a tenere alta la bandiera italiana nel mondo. Dopo il successo in Sudamerica l’artista per la leg americana della sua tour née e, dopo le date sold out di Houston e Los ... (ilfattoquotidiano)

Laura Pausini, un tour Usa da 450mila spettatori: “E ora il capodanno in Sicilia” VIDEO - È calato da poche ore il sipario sul palco dello storico The Theater At Madison Square Garden di New York, ultima tappa per la leg americana di Laura ...corriereromagna

Laura Pausini record di spettatori anche in America - È la tournée dei record: dopo il boom dei palazzetti italiani, un’infilata di sold out in Europa e Sud America, anche la leg americana chiude con il tutto esaurito in ogni città, da Houston a Los ...radiowebitalia

Laura Pausini, tour da tutto esaurito negli Stati Uniti: il video del live al Madison Square Garden di New York - È calato da poche ore il sipario sul palco dello storico The Theater At Madison Square Garden di New York, ultima tappa per la leg americana del Laura Pausini WORLD TOUR 2023/2024. Laura ha salutato g ...lasicilia