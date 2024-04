Latina Maltrattamenti in famiglia | scatta divieto di avvicinamento per un 24enne

Arrestato un uomo per Maltrattamenti in famiglia: aggredisce la compagna e gli distrugge il negozio - Arrestato un uomo per Maltrattamenti in famiglia a Prossedi: prima distrugge il negozio della compagna, poi aggredisce la donna.ilcorrieredellacitta

Prossedi, aggredisce la compagna nel negozio: 58enne ai domiciliari - Un 58enne è stato arrestato a Prossedi dai carabinieri della locale Stazione per il reato di Maltrattamenti in famiglia. L’uomo, mentre era all’interno del negozio della compagna, ha cominciato a dare ...latinacorriere

Codice rosa e carceri, Italia e Brasile si tendono la mano - Dalla prevenzione della violenza di genere e i femminicidi alle politiche carcerarie, ma anche il commercio e gli scambi politico-legislativi, l'Italia può offrire dei validi esempi di buona politica ...ansa