L’Atalanta verso la trasferta di Liverpool quasi al completo | manca solo Scalvini

(Di lunedì 8 aprile 2024) EUROPA LEAGUE. Archiviare velocemente la brutta sconfitta di Cagliari per proiettarsi sull’Europa League: lunedìsi è rimessa subito al lavoro in vista dell’andata dei quarti di finale di giovedì sera a

Allenamento Atalanta : ecco le novità odierne al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della sfida in trasferta contro il Liverpool Dopo la sconfitta contro i rossoblu, per l’ Atalanta è giunto il ... (calcionews24)

Scudetto 2024-2025, l’Inter avanti su Juventus e Milan - Sarà dunque lotta a tre perché le altre sono abbastanza distanziate: il Napoli è a 11.00, la Roma a 15, la Lazio e l’Atalanta invece a 28.00 ... dove è già certo l’inizio di Giroud verso gli Stati ...footballnews24

Inzaghi, retroscena Inter all'intervallo: "Se continuate, l'Udinese..." - Il tecnico dei nerazzurri ha elogiato la prestazione della sua squadra dopo il successo in casa della formazione di Cioffi ...tuttosport

Cagliari, come vuole Ranieri: tutti insieme fino all’ultimo per portare la nave in porto - Cagliari: mancano sette appuntamenti prima del compimento della stagione, e gli isolani sono pronti a viverli come delle finali Il Cagliari, di Claudio Ranieri, ha battuto l’Atalanta di Gian Piero Gas ...cagliarinews24