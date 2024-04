L' appello da Corigliano Rossano | “Vegetazione troppo folta | s' intervenga sulla 106”

Blitz «Bolle di sapone»: nel Salento condanne pesanti per 16 - LECCE - Si conclude con 16 condanne, per quasi 67 anni di carcere, il processo sulla maxi inchiesta “Bolle di Sapone”, culminata nel 2013 in una raffica di perquisizioni in tutto il Salento, relativa ...lagazzettadelmezzogiorno

Corigliano-Rossano, Capalbo: «Il movimento Civico e Popolare sosterrà Straface» - L’annuncio della coordinatrice dell’associazione politica in vista delle Amministrative: «Contribuiremo al riscatto della città» ...corrieredellacalabria

Espropri Nuova 106. appello ai proprietari terrieri: “colgano opportunità, rivendichino il massimo” - È stato pubblicato oggi l’avviso di avvio del procedimento per l’opposizione al vincolo preordinato all’esproprio relativo ai due Lotti del progetto di ammodernamento della strada Statale 106 tra ...cn24tv