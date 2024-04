L' ansia e l' ipocondria ci costano un' enormità | ma facciamo finta di niente

(Di lunedì 8 aprile 2024) Liste d’attesa infinite, turni di lavoro massacranti e medici in fuga: la sanità pubblica italiana sta vivendo un periodo di grande crisi e con il progressivo invecchiamento della popolazione italiana sembra non esserci una via di uscita. I soldi non bastano mai, dobbiamo quindi essere bravi a...

BASSA AUTOSTIMA E ansia IN CONTINUO AUMENTO: PERCHE’ NON SE NE PARLA ABBASTANZA - disturbo d’ansia per la salute: viene comunamente detta anche “ipocondria”, ossia la presenza di forti preoccupazioni per la propria salute, in assenza di una patologia medica accertata. – ...newsicilia

Omicidio Angelo Bonomelli, parla Matteo Gherardi: “Avevo un debito con gli strozzini, ma non sono un assassino” - L'imprenditore Angelo Bonomelli è stato trovato morto nel novembre 2022 nel suo Suv in un parcheggio nella Bergamasca ...fanpage