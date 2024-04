L’anno d’oro di MutuiOnline che cambia nome

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)ma nonbusiness e sarà “Moltiply“ il marchio destinato ad accompagnare il Gruppo nella sua prossima fase di crescita. Il rebranding avviene a conclusione di un esercizio in cui il Gruppo ha consolidato ulteriormente la diversificazione delle sue attività, sia dal punto di vista dei settori di riferimento – nel 2023 le attività legate ai mutui hanno pesato per il 19% sui ricavi consolidati – sia della presenza geografica, grazie ai business di comparazione e intermediazione acquisiti in Francia, Spagna e Messico. Intanto, il 2023 si è chiuso all’insegna di una forte crescita pur in un contesto di mercato sfavorevole per i mutui, con risultati che hanno raggiunto ricavi per 404,2 milioni (+30,1% anno su anno) e un Ebitda pari a 108,2 milioni (+22,2%) per il Gruppo ...