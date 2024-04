L’agente di Zaniolo apre al Napoli | “Sarebbe una soluzione molto gradita”

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’entourage di Nicolòconferma l’apprezzamento per un eventuale trasferimento al: “Piazza bellissima,al giocatore”. Arrivano segnali incoraggianti per ilin merito al possibile acquisto di Nicolòper la prossima stagione. Secondo quanto rivelato dall’entourage del giocatore a Radio Kiss Kiss, un trasferimento in maglia azzurra rappresenterebbe una “” all’attaccante italiano. “è una piazza bellissima, la verità è cheuna destinazioneapprezzata da Nicolò“, hanno dichiarato gli agenti di, confermando l’interesse del classe ...

