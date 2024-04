L’Acn lancia il Cyber Innovation Network per le startup Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il fatto di essere “grandi utilizzatori di tecnologia avanzata a livello industriale”, anche basata sull’intelligenza artificiale, senza svilupparla “nella stessa misura” rappresenta per l’Italia “un problema”. Infatti, “rischia di porci in una condizione di dipendenza rispetto a Paesi che invece puntano con determinazione sulla crescita della loro capacità di sviluppo dell’intelligenza artificiale”. Sono le parole di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, intervenuto all’evento “security: opportunità e sfide per le start up e le pmi italiane” organizzato venerdì scorso dall’Agenzia per lasicurezza nazionale per presentare il. L’Agenzia, diretta dal prefetto Bruno Frattasi, ha annunciato ...