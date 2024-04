La vita dura della sanità e dei sanitari in Basilicata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 aprile 2024) Stando a uno studio, al Nord ci sono prospettive per unata diin buona salute sono maggiori rispetto al Sud. Differenze enormi dato che si parla addirittura di uno scarto di 10 anni. Se c’è una regione del Sud, dove la situazione sembra essere preoccupante, questa è la. Gli anziani sono un esercito in crescita e sono costretti a fronteggiare ogni giorno sfide diverse, ma le più importanti sono legate al clima di sfiducia verso il servizioo. Hanno paura di morire senza poter essere curati. Si preoccupano e vanno avanti ossessionati da un’idea fissa “L’Italia è un Paese dove se vuoi curarti ti fanno morire, ma se vuoi morire ti curano per forza”. A Matera, l’Ospedale Madonna delle Grazie è un edificio di recente costruzione. E’ enorme, ma negli ultimi anni ha subito un crollo ...