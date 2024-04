La verità su Gaza che nessuno dice | così Hamas può fermare la guerra

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ma perché devo pagare un canone, per giunta salato, per farmi disinformare e/o deformare? Possibile che nemmeno con la destra al governo si riesca a sgravare il cittadino da questa odiosissima tassa? E passi per le gayate di Sanremo, passi per le trasmissioni-propaganda affidate a militanti sinistri, passi per le fastidiose interruzioni pubblicitarie che servono solo a portare altri soldi agli strapagatissimi Raisti e che sono giustificate solo nelle reti commerciali. Ma pure l’informazione deve essere uno sberleffo al contribuente? Per esempio, perché quella della Russia all’Ucraina è un’abietta aggressione, tale da meritare il continuo invio di soldi e armi a Zelensky, mentre quella dia Israele è, tutto sommato, cosa veniale? Perché devo convincermi che è giusto e doveroso il mio impoverimento da boicottaggio degli affari con Putin e Netanyahu? Perché il ...