La vera sorpresa d’Europa si trova in Ligue 1

Una Assurda sorpresa quella che è stata trova ta all’interno dell’ovetto, si tratta della cannabis che una bambina ha mangia to: ora si trova ricoverata in ospedale Una vicenda che ha scosso ... (cityrumors)

Como premia i tifosi in trasferta contro il Catanzaro - Catanzaro non è proprio attaccata a Como. Per raggiungere la città calabrese ci vogliono 11 ore e 56 minuti. Eppure ben 280 tifosi lariani non hanno esitato a sobbarcarsi il non certo leggero viaggio ...valtellinanews

MODENA FC – SEGNALI DI RIPRESA ANTI-PLAYOUT - Da Terni, piccoli segnali di ripresa anti-playout. Ma ora, più che il Catanzaro, il Modena deve temere l’effetto “Braglia”. Perché i giocatori in maglia gialla, sabato in trasferta in Umbria, sono app ...tvqui

La WWE sorprende Cody Rhodes dopo la vittoria di WrestleMania 40, un tuffo nel passato - La WWE ha voluto omaggiare al meglio Cody Rhodes dopo la vittoria del titolo contro Roman Reigns, ecco di cosa si tratta ...spaziowrestling