La strategia russa dietro le bombe plananti | così le D-30Ns mandano in crisi Kiev

(Adnkronos) – Un' arma basilare dell'era sovietica riconvertita in bomba lanciata dall'alto e in grado di provocare un cratere largo 15 metri. E' così che la Russia starebbe decimando le difese ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Un’ arma basilare dell’era sovietica riconvertita in bomba lanciata dall’alto e in grado di provocare un cratere largo 15 metri. E’ così che la Russia starebbe decimando le difese ... (italiasera)

Ucraina, il piano segreto di Trump per mettere fine alla guerra in 24 ore (premiando Putin) - Il punto militare 630 | Il «Washington Post» riporta le intenzioni dell’ex presidente, che metterebbero in seria difficoltà Kiev. La manovra russa potrebbe aumentare fra maggio e giugno, sostiene Buda ...corriere

Ucraina con le spalle al muro: senza missili occidentali, la Russia vincerà la guerra - L’allargamento della Nato si è spinto troppo oltre la tollerabilità strategica russa, con l’Alleanza Atlantica che ora progetta la sua più grande base europea a Costanza, in Romania, proprio di fronte ...quifinanza

Caboverdetime: un nuovo portale per le ADV - CaboVerdeTime lancia il nuovo portale caboverdetime.it, sviluppato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata e di strategia aziendale BecomItalia e pensato per rendere ancora più faci ...advtraining