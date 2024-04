La soffertissima coppa dell’Athletic Club

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Alex Berenguer prende la rincorsa, si ferma, rallenta, guarda il portiere Greif e poi di destro calcia all’angolino: e così dopo 40 anni l’Athletictorna finalmente a vincere un titolo maggiore, battendo la rivelazione Maiorca in finale didel Re. Si fa presto a raccontare una partita in pochi attimi, in pochi secondi, ma l’esplosione di gioia dei tifosi baschi presenti non solo allo stadio La Cartuja di Siviglia ma in tutti le città più o meno grandi, tra Bilbao e dintorni, la gioia di un’intera comunità, è venuta fuori tutta assieme, trattenuta fin dal 1984, ed è certo che andrà avanti almeno per un’altra settimana. Quarant’anni in cui sull’Athletic era come calata una maledizione, una serie di finali perse (6 indel Re, una in Europa League, 2 in Superdi Spagna) a smorzare l’entusiasmo ...