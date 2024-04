La Sicilia di Caravaggio | la mostra sull’influenza di Michelangelo Merisi sui caravaggisti | INTERVISTA al curatore | Pierluigi Carofano

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 8 aprile 2024) Come nella metafora di Dante sulla pantera, il cui profumo si sente ovunque, ma non si trova da nessuna parte, in Ladi, l’artista viene raccontato senza che sia concretamente presente: non mediante le sue stesse opere, ma attraverso l’effetto che è riuscito a scatenare nella produzione artistica di chi è entrato in L'articolo proviene da Il Difforme.