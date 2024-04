La Sgrevi parte alla volta del Salone del Mobile di Milano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – . La più importante fiera mondiale dedicata all’arredamento, in programma da martedì 16 a domenica 21 aprile, offrirà all’azienda aretina la possibilità di confrontarsi con operatori da ogni continente per condividere le principali novità in termini soprattutto di sostenibilità abitativa, risparmio energetico e riuso dei materiali nell’ottica dello sviluppo di un’economia circolare. Questa occasione di formazione e aggiornamento vissuta dal personale della, tra le più storiche realtà italiane del settore, sarà poi declinata all’interno dello showroom di via Galvani attraverso una campagna di informazione dal tema “Fuori” in cui le principali novità del settore verranno condivise con la cittadinanza. Una particolare attenzione verrà orientata agli sviluppi in ambito di sostenibilità per portare ad Arezzo soluzioni ...