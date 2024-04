La scuola va a teatro con Z Generation meets Theatre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – Prosegue dalVerdi di Monte San Savino la rassegna Zdedicata alle scuole che nel suo percorso di fine anno scolastico coinvolgerà gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della Val di Chiana aretina in un articolato percorso dedicato al, tra conoscenza, visione e partecipazione. Gli eventi, a cura di Officine della Cultura - residenza artistica diffusa nel territorio -, avranno luogo non solo a Monte San Savino ma anche presso ilRosini di Lucignano e ilSignorelli di Cortona per una programmazione articolata e coinvolgente. Cinque sono gli spettacoli chiamati a dialogare con gli studenti fino al 23 maggio 2024: “Dello squalo non si butta via niente” della Compagnia ...