(Di lunedì 8 aprile 2024) L’esperimento sarà presentato alla Children’s book fair. “Se non sai come usare qualcosa, un buon inizio per capirla è giocarci”.

Frammenti di vita raccontati nel libro di Cristiana Buccarelli , “Un tempo di mezzo secolo“, cinquanta anni di vita ricomposti come in un mosaico di parole. Si evocano ricordi di infanzia, quando ... (ilblogdigio)

Frammenti di vita raccontati nel libro di Cristiana Buccarelli , “Un tempo di mezzo secolo“, cinquanta anni di vita ricomposti come in un mosaico di parole. Si evocano ricordi di infanzia, quando ... (ilblogdigio)

Fabio Volo: «Viaggio spesso. Quando ho un momento di tristezza mi rifugio nel primo panificio che incontro» - Il conduttore e scrittore bresciano si è schierato in tv contro gli allevamenti intensivi: «A 52 anni non so più fare la spesa: cosa devo mangiare per non farmi del male Di sicuro amo il cibo semplic ...corriere

Vojnovic, collezionista di paura: ecco il nuovo libro dello scrittore sloveno - Goran Vojnovic, uno dei più affermati scrittori del panorama culturale e letterario sloveno. Vincitore in patria, per ben tre volte, del premio Kresnik per il miglior romanzo pubblicato. Dopo Cefurj ...messaggeroveneto.gelocal

La scrittrice contro l’IA nella sfida a chi inventa il romanzo migliore - L’esperimento sarà presentato alla Children’s book fair. “Se non sai come usare qualcosa, un buon inizio per capirla è giocarci”.repubblica