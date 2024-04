La Salle | il giallo della ragazza morta nella chiesetta diroccata | si indaga per omicidio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024. E’ la svolta delle indagini sulla donna trovatafrazione Equilivaz, sopra La, ComuneValle d’Aosta nordoccidentale. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo perdopo il ritrovamento del corpo di unain unaabbandonata. La giovane era stata trovata senza vita nel rudere con accanto del cibo. Dall’esame del cadavere, le ferite all’addome riscontrate inizialmente sembrano compatibili con una morte per cause violente. Nulla a che vedere con un malore o un estremo gesto. Per questo adesso si è a caccia di chi l’abbia uccisa. L’autopsia, secondo quel che riporta Aostaoggi sarà eseguita martedì prossimo e, insieme con i risultati dei test ...

Ragazza trovata morta in una chiesa sconsacrata con profondi tagli al collo - Il corpo in fondo alla navata, in un angolo buio di una chiesa sconsacrata. Varie ferite all’addome e un profondo taglio al collo. Sembra un film dell’orrore, è un giallo su cui stanno lavorando i ...unionesarda

Il giallo di Aosta, la ragazza è stata uccisa e ora è caccia a un uomo col furgone rosso - Al momento sul giallo di Aosta ancora non si parla di omicidio, ma stanno andando in quella direzione le indagini sulla giovane donna trovata morta in una ex chiesetta diroccata sopra La Salle, in Val ...blitzquotidiano

giallo sulla ragazza trovata morta vicino Aosta, è caccia a un furgone rosso - Il corpo della giovane, forse una 29enne francese, è stato scoperto nel pomeriggio del 5 aprile in fondo alla cappella di una chiesetta sconsacrata tra Aosta e Courmayeur da un gruppo di escursionisti ...tg24.sky