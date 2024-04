La Sad | «Odio trasformato in rivalsa»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 8 aprile 2024) A pochi mesi dall’esperienza sanremese, i ragazzi de La Sad presentano il loro secondo album:La Sad. Un titolo esplicativo, nome anche del brano che apre la tracklist e che riassume i commenti ricevuti dalla band proprio in seguito all’annuncio della loro partecipazione al Festival. «Questo album è come un figlio, lo vediamo crescere da quasi un anno. – dice infatti Plant – Abbiamo voluto intitolarlo così per l’ricevuto prima di Sanremo. Ne abbiamo sentite di tutti i colori e il Codacons è stato il punto più alto dell’ricevuto. Ricordo ancora che abbiamo scrittoLa Sad di mattina, incaz*ati neri per le mille notizie che giravano». Tutti commenti reali – sia quelli negativi che quelli positivi dei fan – e tutti «messi in musica». «Se non trasformi qualcosa di negativo in altro, resta fine a se ...