(Di lunedì 8 aprile 2024) L'Ucraina in crisi non riesce a contenere l'avanzata dell'escercito di Putin, che sarebbe a un punto di svolta.sarebbe vicina a riuscire ad occupare linee...

La Russia accelera e prepara l'offensiva «su larga scala» sul fronte ucraino. Da Avdiivka a Pokrovsk, ecco le mosse delle truppe di Mosca - L'Ucraina in crisi non riesce a contenere l'avanzata dell'escercito di Putin, che sarebbe a un punto di svolta. Mosca sarebbe vicina a riuscire ad occupare ...ilmessaggero

'I russi accelerano l'offensiva lungo tutto il fronte' - L'analisi dell'Institute for the study of war (Isw). E per il Financial Times Mosca sta cambiando tattica (ANSA) ...ansa

Hai salvato un nuovo articolo - Le notizie di lunedì 8 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Stoltenberg: «Kiev dovrà decidere che compromessi è disposta a raggiungere» ...corriere