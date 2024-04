La Russa junior | che cosa resta dell' inchiesta per stupro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) «Credo che così si sia definitivamente sgombrato il campo da quell'ipotesi che più di ogni altra aveva prostrato il nostro assistito. Adesso si deve ragionare anche in modo diverso». È soddisfatto (e non lo nasconde) l'avvocato Adriano Bazzoni. Dice che se c'era una “prova regina” ora non c'è più, che lo scenario è cambiato ed è cambiato completamente perché «sia pure con ogni prudenza, il dato scientifico, farmacologico e tossicologico è negativo». Il caso, l'assistito a cui si riferisce Bazzoni, che lo difende assieme al collega Vinicio Nardo, è quello di Leonardo Apache La. Il figlio oggi 21enne del presidente del Senato Ignazio (Fratelli d'Italia), finito al centro di un'giudiziaria nel maggio del 2023, quando una ragazza poco più grande di lui lo ha denunciato per violenza sessuale. Una vicenda sulla quale sta facendo chiarezza la ...