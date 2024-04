La runner Marilena Brudaglio travolta da un suv | lascia tre figlie

solo ieri aveva corso insieme al suo tram per le strade di Canosa per il CorriPuglia, e stamattina era già tornata nuovamente ad allena rsi. Marilena Brudaglio , Runner di 47 anni, è... (leggo)

solo ieri aveva corso insieme al suo tram per le strade di Canosa per il CorriPuglia, e stamattina era già tornata nuovamente ad allena rsi. Marilena Brudaglio , Runner di 47 anni, è... (corriereadriatico)

Andria: una runner investita e uccisa mentre fa jogging - La donna lascia il marito e tre figli. Solamente ieri aveva disputato la sua ultima gara di corsa ...notizie

Milano Marathon, l'ex assessore Gallera collassa al 41esimo chilometro della gara: portato via in ambulanza. Come sta ora - «Purtroppo la maratona di Milano per me è finita nel peggiore dei modi. Ho avuto un collasso al 41 km e non sono riuscita a ...msn

Andria, travolta e uccisa mentre si allena: muore a 47 anni Marilena Brudaglio - Nella tranquilla periferia di Andria, una giornata che sembrava ordinaria è improvvisamente diventata il palcoscenico di una ...41esimoparallelo