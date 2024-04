La Roma riconquista il derby dopo due anni | battuti i biancocelesti per 1-0 con un gol di Mancini Per De Rossi numeri record

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ultima vittoria datata 20 marzo 2022 (l’unica di Mourinho) e quattroconsecutivi senza segnare un gol (o meglio, in alcune di queste gare senza nemmeno tirare in porta). Temuta ed attesa, la prima stracittadina per Deè subitoindimenticabile. Vittoria meritata, trionfo sotto la Sud (trascinato dai suoi giocatori) euna gioia incontenibile a fine gara che fa il paio con la sobrietà (apparente masostanziale) con la quale si è presentato ai microfoni nel pre partita. Senza mai alzare i toni ma con un diktat decisivo (Non snatureremo il nostro gioco), il nuovoallenatore giallorosso supera un altro ostacolo nella corsa alla Champions ora adappena tre puntiil pareggio del Bologna a Frosinone. Con 26 punti in 11 gare di campionato (solo Garcia e Di Francesco hanno fatto meglio) e la qualificazione ai quarti di Europa League ...