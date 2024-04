“La Roma ha fatto…” | Sarri | il giudizio sul derby è sorprendente

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mauriziosi è lasciato andare ad un commento suldella Capitale dopo la vittoria della. Questa volta l’ha fatto da spettatore e non ha avuto peli sulla lingua. Come ogniche si rispetti le polemiche chiaramente non possono mai mancare, che abbiano a che fare con gli episodi successi in campo o al di fuori. Nonostante tutto però ladopo due anni torna a vincere ildella Capitale, ai giallorossi è bastato un solo gol: quello di Gianluca Mancini, per aggiudicarsi oltre alla vittoria anche i tre punti. De Rossi festeggia dunque il suo primoda allenatore un risultato importantissimo che può aiutare la squadra per strappare la qualificazione in Champions per la prossima stagione. Che lasia tornata a vincere lo ...