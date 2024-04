La retromarcia di Jannik Sinner con Le Iene | ecco la sfida a ping-pong

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Questa voltamette la. Si parla dell'agguato delledi cui si è parlato nei giorni scorsi: Stefano Corti, inviato del programma di Italia 1, infatti aveva raggiunto il tennista altoatesino a Montecarlo, dove si trova per il torneo al via oggi, lunedì 8 aprile. Eaveva rifiutato un confronto acon la Iena. O almeno così pareva. In ogni caso, quel "rifiuto" diaveva fatto molto parlare e aperto un piccolo caso. Più voci sostenevano che, ogni tanto,dovrebbe anche concedersi, insomma lasciarsi un pizzico andare. E chissà, forse spinto proprio da queste critiche,che il numero 2 al mondo ha raccolto il guanto di. La redazione de Le ...